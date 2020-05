Deputado Neno Razuk solicita que municípios com transporte coletivo adotem álcool em gel nos veículos

Preocupado com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), e a flexibilização do isolamento social que já ocorre em alguns municípios, o deputado estadual Neno Razuk solicitou à Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), que encaminhe proposta às prefeituras dos municípios do Estado, que tenham transporte público coletivo, para que elaborem legislação sobre a obrigatoriedade de afixação de álcool em gel a 70% nos veículos.





O deputado destacou que a cada dia são registrados novos casos confirmados e como a circulação de pessoas está sendo retomada gradativamente nos municípios, “é importante que se pense em todas as formas de proteger os que precisam sair de casa”.





Como a sugestão se refere ao transporte coletivo urbano, trata-se de uma proposta legislativa que precisa partir dos executivos municipais, ou câmara de vereadores. A indicação foi apresentada na semana passada.





Coronavírus – Segundo informações do Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (06) e disponível no Portal da Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul tem 288 casos confirmados do novo Coronavírus.





ASSECOM