Deputado Barbosinha reforça pedido para construção de ponte de concreto sobre córrego Laranja Doce

Desde 2019 o deputado Barbosinha (DEM-MS) tem sinalizado ao Governo do Estado a importância e a necessidade de substituir a atual ponte de madeira do Barro Preto, sobre o córrego Laranja Doce. A região faz a divisa dos municípios de Dourados e Douradina.





“Já havíamos pedido essa obra em 2019 e no mesmo ano o Governo do Estado atendeu ao nosso pleito e anunciou a construção da ponte, entretanto, para concretização desse sonho é necessário que antes seja aberto o processo licitatório e os tramites burocráticos sejam cumpridos”, explicou Barbosinha.





O parlamentar voltou a cobrar providencias do Governo do Estado através de indicação apresentada na sessão desta terça-feira (12) para abertura de processo licitatório para construir a nova ponte de concreto armado.





Segundo relato do prefeito de Douradina, professor Jean Fogaça, a ponte existente no local é de madeira e não apresenta condições de segurança nem tampouco atende os anseios da população. O deputado pede que a ponte faça parte do Programa Mais Pontes, criado pelo Governo estadual para agilizar e ampliar o número de pontes entregues. A Agência de Gestão de Empreendimentos (Agesul) é responsável pela gestão dos projetos.





A indicação foi encaminhada ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura do Estado, Murilo Zauith.





Por: Luciana Bomfim