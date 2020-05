Deputado Barbosinha quer instituir denominações históricas para unidades da Polícia Militar do MS

O Projeto de Lei 80/2020, apresentado pelo deputado estadual Barbosinha (DEM-MS), quer instituir denominação histórica aos Batalhões, Esquadrão Independente, Companhias Independentes e Unidades Escolas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Apresentado nesta quinta-feira (7) o PL tem o objetivo de homenagear Militares, Civis e localidades do Estado.





“Com essa Lei para denominar as unidades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul queremos ressaltar a importância de algumas localidades, nomes de heróis muitas das vezes anônimos que contribuíram para fortalecer o nome da Instituição, pessoas que serviram de maneira impar a sociedade Sul-mato-grossense”, explica o parlamentar.





A intenção do parlamentar vai além de propor uma singela homenagem. “Os efeitos dessa denominação têm impacto na construção de identidades, no fortalecimento de ideologias e na construção de laços afetivos e atitudes socioculturais das pessoas em relação aos seus heróis e com a Instituição”, afirma Barbosinha.





No Projeto Barbosinha explica que o nome dos homenageados foi escolhido mediante estudo realizado pelo Comando Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.





O PL segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso obtenha parecer favorável, a proposta será votada em plenário.





Por: Luciana Bomfim