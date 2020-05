Corpo encontrado em quintal é de vendedora desaparecida desde abril; namorado é procurado pelo crime

Três pessoas já foram presas. Já são 5 casos de feminicídio em Campo Grande em 2020. A mesma quantidade de todo o ano de 2019.

O corpo encontrado enterrado no quintal de uma casa no bairro Morada Verde, em Campo Grande, sexta-feira (1º), é da vendedora e estudante de enfermagem Graziela Pinheiro Rubiano, de 39 anos, que estava desaparecida desde o início de abril.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Luiza Noriler da Silva Carneiro, três pessoas foram presas pela ocultação do cadáver e a polícia procura pela quarta, que seria o namorado de Graziela e quem a teria matado.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher procura pelo suspeito, que tem 39 anos. Uma amiga de Graziela, que foi quem registrou boletim de ocorrência sobre o caso, disse ao G1 que há cerca de um mês e meio percebeu alguns hematomas no corpo dela e esta pediu para 'deixasse quieto' o assunto.

Corpo estava enterrado em fossa desativada ©Leonardo de França

Três presos





Três pessoas foram detidas: Uma travesti, com passagens pela polícia por tráfico, que morava na casa onde o corpo foi localizado; um homem identificado apenas como ‘Alemão’, que teria ajudado enterrar o corpo e uma mulher, que morava na residência ao lado pertencente a ‘Huck’, onde o crime pode ter sido executado. Huck, que teve um envolvimento amoroso com Graziele, está foragido.





A travesti afirmou à polícia que viu Alemão com Huck jogando o corpo na fossa de sua residência durante a madrugada. A polícia então encontrou, na casa ao lado, de Huck, onde ele morava com outra mulher, marcas de sangue e um pé de cabra. A mulher que mora com ele confessou que limpou marcas de sangue na residência.





A suspeita é de que Huck tenha matado Graziele em sua residência com o pé de cabra e junto com Alemão, enterraram o corpo na fossa desativada na casa da travesti. Foram levadas para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a travesti, a mulher que mora com Huck e Alemão. Huck está foragido.