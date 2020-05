Confira quem pode receber saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS durante pandemia

Recursos devem ser liberados a partir do dia 15 de junho

©Marcelo Camargo/Agência Brasil O Governo Federal deve liberar a partir do dia 15 de junho o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) no valor de R$ 1.045 para os trabalhadores. O valor será liberado para amenizar o impacto para quem já passa ‘aperto’ por causa da crise causada pelo coronavírus.





Mas, afinal, quem pode receber? Tem direito ao saque emergencial todo trabalhador que tem um saldo até este valor na conta ativa ou inativa. O patrimônio do fundo PIS/Pasep será incorporado ao FGTS a partir do dia 31 de maio. O dinheiro será transferido ao FGTS e o trabalhador tem direito a apenas um saque, independente do número de contas.





A dinâmica de pagamentos deve ser como geralmente é liberado o FGTS, ou seja, saques serão liberados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Todos que possuem contas no FGTS podem ser beneficiados.





O cronograma e a forma de saque ainda vai ser definido pela Caixa Econômica Federal. Confira como conferir seu saldo no FGTS:

site da Caixa Acesse o Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em “cadastrar senha”. Leia o regulamento e clique em “aceito”. Preencha todos os campos com os seus dados pessoais. Crie uma senha com até 8 dígitos, com letras e números, e confirme. Você será direcionado para a tela de login novamente. Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o botão Acessar.





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha