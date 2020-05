CCR MSVia| Caminhoneiros recebem máscaras na BR-163/MS gratuitamente

Projeto teve início nesta quinta-feira, com distribuição de 218 máscaras

Como forma de prevenção à Covid-19, a CCR MSVia iniciou nesta quinta-feira (28) a distribuição gratuita de máscaras para motoristas de caminhão na BR-163/MS. Neste primeiro momento, foram distribuídas 218 máscaras na praça de Pedágio de Jaraguari e a ideia é estender a ação para outros pontos da rodovia nas próximas semanas. A iniciativa visa contribuir para que os profissionais do volante continuem trabalhando para manter o abastecimento do país e vai ao encontro dos apelos feitos pelo Ministério da Infraestrutura e as Secretarias estadual e municipais de Transporte.





Segundo a concessionária, a iniciativa compõe o Plano de Apoio ao Caminhoneiro estabelecido pelo Grupo CCR, que já foi responsável por mais de 30 mil atendimentos na BR-163/MS. Ao todo, foram produzidas 20 mil máscaras reutilizáveis para distribuição aos caminhoneiros que trafegam pela BR-163/MS.





A CCR MSVia tem realizado regularmente entre caminhoneiros a oferta de kits de alimentação e higiene, auxílio médico e desinfecção de cabines. Essas ações acontecem em postos avançados, criados pela empresa em bases operacionais do SAU (Serviço de Atendimento a Usuários) e em praças de pedágio.





Os produtos distribuídos são fruto de parcerias estabelecidas pelo Grupo CCR com fornecedores da empresa e, também, como é o caso das máscaras, com o patrocínio direto da empresa. No momento da entrega, colaboradores da concessionária explicam rapidamente como o usuário deve colocar a máscara e quais cuidados deve adotar para lavar e reutilizá-la.





Na ação desta quinta, além das máscaras, os motoristas receberam kits de alimentação e higiene contendo 3 bolachas pequenas, 1 água mineral, 1 achocolatado, 1 barra de cereal e 1 sabonete.





