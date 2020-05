Carreta roubada no MT é recuperada em MS e suspeito que dirigia o veículo morre após troca de tiros com polícia

Veículo foi localizado na MS-462 em Maracaju, neste sábado (23).

Carreta recuperada pelo DOF em Maracaju ©DOF/Divulgação

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na manhã deste sábado (23), na rodovia MS-462, em Maracaju, uma carreta que havia sido roubada em Rio Verde (MT). O homem que diria o veículo trocou tiros com os policiais e acabou sendo baleado e morreu no hospital.





Segundo o DOF, o condutor da carreta foi para Rio Verde para fazer um frete e depois não entrou mais em contato com familiares. Os parentes repassaram aos policiais que o sistema de rastreamento do veículo indicava que o veículo tinha passado pela cidade de Maracaju. Com base nestes dados, os militares fizeram buscas pela região e encontraram o veículo.





Quando os policiais deram ordem de parada a carreta na rodovia, o suspeito que conduzia o veículo atirou. Ele entrou com a carreta em uma plantação de milho e depois fugiu a pé por uma mata. Foi localizado e atirou novamente. Os militares revidaram e balearam o suspeito.





O homem, identificado como Josemar de Souza Silva, de 37 anos, foi imobilizado e socorrido, sendo encaminhado para o hospital municipal de Maracaju. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.





O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).







Por G1 MS