CAPITAL| Vereador Carlão destina R$ 180 Mil em recursos do FIS para entidades da Saúde e Assistência Social

Dos R$ 180 Mil disponíveis em recursos do Fundo de Investimento Social (FIS/2020) para cada um dos 29 vereadores de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) contemplou oito entidades ligadas a área da Saúde e 10 a Assistência Social. Sendo 90 mil para cada setor. O FIS foi instituído pela Lei Municipal n° 5.401 de 2014.





“As entidades escolhidas para receber esses recursos precisam cumprir requisitos básicos e estarem dentro das exigências da Prefeitura que é quem libera o dinheiro. São instituições importantes que fazem um trabalho que muitas vezes o Poder Público não faz, atuando no terceiro setor auxiliando nas mais variadas situações de vulnerabilidade social. Fico muito satisfeito em contribuir nesse processo”, disse Carlão, acrescentando que especialmente neste período de Pandemia as entidades precisam de apoio para sobreviverem.





Para saúde Carlão está destinado recursos para Clínica da Família – Nova Lima, Cotolengo Sul-mato-grossense, AACCMS- Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, Associação Asilo São João Bosco, Associação dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul – ABREC, Associação Pais e Amigos do Autista/MS E AAPC Câncer Amigos do Chitão.





Na área da Assistência Social Carlão destina recursos para Associação dos Ostomizados do Estado De MS- AOMS, Sirpha - Lar Do Idoso, Cotolengo Sul-mato-grossense, Educandário Getúlio Vargas, Sociedade Constantino Lopes Rodrigues, Cidade Dos Meninos, Sociedade Assistencial Meimei, Instituto de Desenvolvimento Humano Social, Econômico e Cultural - Maná do Céu Para os Povos, Associação Escola Clínica Santa Terezinha e Casa da Criança Peniel.





Por: Janaina Gaspar