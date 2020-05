CAPITAL| Vereador Ayrton Araújo destina emenda parlamentar para compra de veículo para as APAES do MS

O vereador de Campo Grande, Ayrton Araújo do PT, participou nesta segunda-feira (25), do momento solene de entrega de um veículo novo da marca Gol para a FEAPAES-MS – Federação das Apaes de Mato Grosso do Sul, presidida por Ottão Pereira de Almeida. Esse veículo reforçará o suporte no atendimento das agendas do setor pedagógico, social e familiar beneficiadas pela entidade no município do Campo Grande.





Pelas vias de emenda parlamentar individual de 20 mil reais e, a contrapartida da Apae, o veículo foi comprado e já está, a partir de hoje, a disposição da entidade para os atendimentos necessários e indispensáveis aos mais vulneráveis, que ao longo de décadas são prestados na capital e no Estado.





Segundo o vereador, os recursos oriundos desta emenda, vem do Fundo de Investimentos Sociais (FIS), que em boa hora atende as famílias que mais precisam de um suporte especializado, destinado especificamente para as excepcionalidades suportadas pelas Apaes do Mato Grosso do Sul.





Segundo o presidente da Feapaes, Ottão Pereira, a instituição compreende 63 Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Estado, atendendo em média de 6 mil famílias com deficiência intelectual ou deficiência múltiplas. A Fenapaes é uma organização social sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública federal e certificada como beneficente de assistência social, que sobrevive de doações.





Além do vereador Ayrton Araújo, autor da emenda parlamentar, participaram também do momento solene de entrega do veículo, o deputado estadual Cabo Almi(PT), antigo parceiro da Apae e o presidente da Federação das Apaes do MS, Ottão Pereira, que recebeu o automóvel e agradeceu em nome dos assistidos da entidade beneficiada.









ASSECOM