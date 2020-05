Capital inicia 'blitz sanitária' para testes rápidos do novo coronavírus

Barreiras sanitárias ocorrerão nas entradas de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande dá início nesta terça-feira (26) a barreiras sanitárias nas entradas da cidade para informar motoristas e passageiros sobre a covid-19, e também realizar teste rápidos, caso seja necessário.





De acordo com o município, a operação contará com mais de 200 funcionários e será repetida na quarta-feira (27). A intenção é orientar os ocupantes do veículo que circulam de uma cidade para outra, além de realizar a aferição de temperatura corporal.





Caso seja detectado que a pessoa esteja com febre, será realizado o teste rápido da covid-19. A ação ocorre paralelamente com outras 17 barreiras já instaladas nas fronteiras do estado pelo governo.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a medida ajuda a controlar os casos importados, quando o viajante contrai a doença fora do estado de origem.





Por: Willams Araújo