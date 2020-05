CAPITAL| Comércio continua aberto até 22h nesta segunda-feira (11)

Horário foi ampliado para aquecer venda de Dia das Mães e volta ao normal, até 19h, na terça

©ARQUIVO Passado o Dia das Mães, o comércio de Campo Grande permanece em horário estendido nesta segunda-feira (11), para atender quem esperou passar a data para comprar o presente. Conforme decreto que regulamente a ampliação, funcionamento será das 7h30 às 22h.





A partir de terça-feira (12), lojas devem voltar ao atendimento em horário normal, das 8h às 19h, estabelecido para este período de pandemia do coronavírus.





Ampliação do funcionamento foi decretada na última quarta-feira (6), como medida para estimular vendas do Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio, e para evitar aglomerações, dando mais tempo para o consumidor fazer as compras.





Horário excepcional continua, excepcionalmente, nesta segunda-feira e as lojas e empresas devem continuar cumprindo medidas de biossegurança contra o coronavírus, como higienização das mãos e dos ambientes, distanciamento mínimo nas filas dos caixas, limite da capacidade de atendimento, e, nos casos de lojas de roupa,continua proibida a prova de peças.





Neste fim de semana, as vendas diminuíram em até 60% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo comerciantes do centro da Capital. Mesmo com queda nas vendas, havia grande aglomeração de pessoas nas calçadas da Rua 14 de Julho.





Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari