Bureau Veritas prepara Hotel Fasano Boa Vista para a retomada de atividades com nova certificação de protocolos de higiene e limpeza contra a Covid-19

Selo Safeguard garante medidas de prevenção para manutenção da qualidade de serviços e segurança de colaboradores, clientes e visitantes quando a unidade reiniciar sua operação

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), está preparando o Hotel Fasano Boa Vista para quando a empresa retomar as suas atividades no novo cenário trazido pela pandemia de covid-19. O hotel está adotando protocolos de higiene e limpeza específicos de prevenção contra a propagação do novo coronavírus para reabrir com o selo de certificação Safeguard, que garante ainda mais conforto e segurança para seus hóspedes.





“O Safeguard é mais uma solução do Bureau Veritas para preparar clientes para o momento de reinício de seus negócios. A hora é de as empresas se prepararem, adaptando práticas, revendo processos, atualizando a capacitação de equipes. O selo certifica todas as medidas preventivas necessárias e específicas para a nova realidade trazida pela pandemia a hotéis e restaurantes”, diz José Cunha, diretor de certificação do Grupo Bureau Veritas. “Queremos ajudar as empresas no processo de adaptação ao ‘novo normal’, para que estejam aptas para o atendimento a seus clientes com segurança e qualidade”, destaca.





A certificação Safeguard prevê garantir a segurança de colaboradores e clientes do Hotel Fasano Boa Vista. São adotadas medidas específicas de prevenção da propagação do novo coronavírus, como marcações de piso para orientação de onde as pessoas devem ficar para manterem o distanciamento social seguro e procedimentos de higiene para equipes internas, além da limpeza e desinfecção do espaço físico compartilhado, por exemplo. Também é monitorada a gestão de meios de pagamento, estimulando o uso de sistemas contactless para que sejam evitados contatos físicos como circulação de notas de dinheiro e toque em máquinas de cartões.





A certificação concedida ao Hotel Fasano Boa Vista foi desenvolvida em colaboração com especialistas e observando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e é indicada para grandes redes ou pequenas empresas do setor de hotelaria e restaurantes.





O processo de certificação inicia com a consultoria de equipe especializada do Bureau Veritas e o selo é concedido após uma visita agendada para checagem do cumprimento dos protocolos de limpeza e higiene. Para renovação, as visitas acontecem sem aviso prévio. O cliente recebe um kit de sinalização que deve ser exposto ao público, informando que o ambiente é seguro, além de um QR Code para que seus clientes possam consultar a validade do selo e acessar o canal para denúncias do Bureau Veritas. As empresas certificadas também recebem acesso a uma plataforma de e-learning com orientações sobre boas práticas de combate à propagação da covid-19.





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de





negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br





Sobre o Grupo Fasano





A marca FASANO é amplamente reconhecida por sua gastronomia e serviços impecáveis. Sob o comando do restaurateur Rogerio Fasano, fez a transição de restaurantes para hotéis e reinventou o conceito de luxo não ostensivo no Brasil. Com 25 restaurantes e 07 hotéis, a marca tornou-se sinônimo de qualidade, atenção aos detalhes e de um serviço especialmente discreto. "O serviço é bom quando não é notado", afirma Rogerio Fasano, cujo restaurante estrelado Fasano em São Paulo é conhecido como a melhor cozinha italiana do país. Quatro anos após a inauguração do primeiro hotel em São Paulo, a chegada do Hotel Fasano no Rio de Janeiro, em 2007, redefiniu a cena hoteleira na cidade carioca. Assim como em São Paulo, o hotel tornou-se destino mandatório no Rio, hospedando artistas e formadores de opinião de todo o mundo. O ano de 2007 marcou a parceria com a JHSF, líder do mercado imobiliário de alto padrão do Brasil, e abriu caminho para a continuidade da expansão internacional da marca. Fasano Las Piedras, em Punta del Este, e Fasano Boa Vista, também projetados por Isay Weinfeld, vieram em seguida para consolidar o Grupo como o maior ícone de hotelaria de luxo do país. Em 2018, três hotéis foram inaugurados - Angra dos Reis, Belo Horizonte e depois Salvador. Em 2020 será a vez do novo Hotel Fasano Trancoso, projeto “pé na areia” de localização única na praia de Itapororoca.