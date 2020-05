BODOQUENA| Prefeitura realizará live em comemoração aos 40 anos do Município

Na próxima quarta-feira (13), nossa terra e nossa história completam 40 anos e com a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), estamos em alerta e buscando prevenção, por isso a comemoração do aniversário de Bodoquena será diferente este ano. Para estar mais perto da população, mesmo de longe e marcar essa data tão importante, a Prefeitura Municipal realizará uma Live – transmissão ao vivo – em alusão a data.





A música ficará por conta dos filhos da terra, Alex e Ivan e também teremos participações do prefeito Kazu Hori, padre Almir Xavier, pastor Wanderson dos Santos Melo, presidente da Câmara Vereador Mano Pereira e do diretor técnico do Hospital Municipal Francisco Sales Dr. Walfrido Augusto. A transmissão será realizada a partir das 19h, em duas plataformas, no canal do Youtube e no perfil oficial da prefeitura no facebook.





Para o prefeito Kazu Horii, um marco tão importante como 40 anos de emancipação política deve ser lembrado, por isso a decisão de realizar a live. “São 40 anos realizações, e queremos levar algo de positivo para a população que é tão merecedora e constrói essa historia todos os dias”, acredita.





A prefeitura está tomando cuidado para que, durante a realização da live todas as medidas de prevenção recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), sejam respeitadas. Por isso, equipe fará uso máscaras e de álcool em gel para desinfecção das mãos, além disso, o número de pessoas no local será restrito.





Marque na agenda, dia 13 de Maio, ás 19h, pelas redes sociais e canal do Youtube. Teremos música, e falaremos sobre coisas importantes, como prevenção do novo coronavírus e isolamento social, o tema é importante para atravessar essa fase da forma mais tranquila possível e em breve, atrativos turísticos possam reabrir e impulsionar a economia do município. Enquanto isso, não cancele, remarque.

















História





Em 13 de maio de 1980, o povo do então Distrito do Campão foi surpreendido pelo governador da época, Marcelo Miranda Soares, que publicou no Diário Oficial MS nº338 a Lei Estadual nº87 de 13 de maio de 1980 que tratava da criação do município de Bodoquena, palavra que, em tupi-guarani, significa "nascente em cima da serra".





ASSECOM