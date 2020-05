Bella da Semana| Suelen Kusinsky: um convite ao delírio

Estreando seu primeiro trabalho como modelo, Suelen Kusinsky veio para fazer história no Bella da Semana. Essa beldade promete deixar o nosso outono extremamente quente com as fotos exclusivas feitas para a maior revista masculina do país. O ensaio tão aguardado vai ao ar nesta quarta-feira, dia 13 de maio, no www.belladasemana.com.br





Nascida em Joinville (SC), Suelen mostrou toda sua autenticidade ao posar nua para o Bella da Semana logo em seu primeiro trabalho como modelo. Formada em Ciências Contábeis, a catarinense trabalha como contadora, conta que faz musculação para manter a forma, procura não sair da dieta ao longo da semana, além de fazer massagem modeladora.





Suelen também conta que foi casada por mais de dez anos. “Fui começar a aproveitar a minha vida de solteira somente agora. Fiz ao contrário do que seria o politicamente correto (normal para uma aquariana). Talvez seja por isso que hoje em dia eu não paro! Quero recuperar esse tempo perdido”.





Com tanta disposição, o ensaio feito com exclusividade para o Bella da Semana não poderia ter sido melhor. Entre uma foto e outra, descobrimos muitos segredos da modelo. “Já aconteceu de eu ficar (com outra mulher)”. Além disso, Suelen revela detalhes do que os homens precisam fazer conquistá-la. “Homens quietinhos e misteriosos me deixam com vontade de instigar”.





Ela confessa que não abre mão da liberdade e que nada melhor do que vinho, música eletrônica ao fundo e beijos lentos e envolventes para apimentar uma boa noite. “Depois é consequência. Gosto de seduzir com o olhar”.





Antes de encerrar a entrevista, perguntamos a Suelen sobre alguma situação inusitada pela qual ela passou. “Já aconteceram várias situações engraçadas e inusitadas comigo. Eu, particularmente, amo quando as coisas acontecem assim, por acaso. Uma delas foi ter a audácia de fazer amizade no carnaval com um grupo de jogadores de futebol americano, sem ao menos saber falar inglês. E outra situação engraçada foi quando comi numa barraquinha, na saída do show do Wesley Safadão, com um jogador ídolo da seleção brasileira. Depois disso ainda apareceu outro cantor famoso para comer cachorro-quente com a gente”. Quem será que eram os sortudos?





Sobre posar nua para o Bella da Semana, a modelo descreve com uma experiência sensacional. “A equipe é maravilhosa e fez com que eu me sentisse super a vontade. Nem parecia que era a minha primeira vez fotografando como modelo. Gratidão é a palavra que define esse trabalho no Bella da Semana”. Confira as fotos do ensaio de Suelen Kusinsky no www.belladasemana.com.br









Fonte: BELLA DA SEMANA