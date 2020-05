BATAGUASSU| Prefeitura inaugura sede própria do Almoxarifado Central

Solenidade teve público restrito devido pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19)

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda inaugurou ontem, dia 5 de maio, às 10 horas (horário de Brasília), a sede própria do Almoxarifado Central. Por precaução devido o momento de pandemia da Covid-19, a solenidade contou com público restrito.





No ato, o chefe do Poder Executivo, Pedro Arlei Caravina (PSDB) comentou que o Almoxarifado Central foi implantado pela atual administração municipal em 2013 e funciona como um centro de controle, recebimento e distribuição de mercadorias que atendem as Secretarias Municipais.





"Esse é um momento importante para Bataguassu. Além de termos um local com comodidade, higiene, segurança, ou seja, um espaço com condições adequadas para o armazenamento dos produtos adquiridos pela administração municipal em um ambiente mais salubre aos servidores, teremos um aluguel a menos para arcar com a entrega dessa obra", comentou o prefeito, que é presidente da Assomasul.

Anteriormente, o Almoxarifado Central funcionava em um prédio alugado localizado na Avenida Campo Grande.

Caravina lembrou que ao assumir a Prefeitura no seu primeiro mandato foi identificado que não existia controle efetivo de recebimento e distribuição de mercadorias adquiridas pelo município. "A criação do Almoxarifado Central teve como objetivo centralizar e controlar com rigor as entradas e saídas de mercadorias; e atestá-las, reduzindo custos e aprimorando o fornecimento de materiais sem prejuízos ao erário público e tampouco a prestação de serviços à população", frisou ele. "Essa é uma grande conquista para Bataguassu", finalizou.





Estiveram presentes na solenidade, o secretário municipal de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo; o vereador Dennis Thomazini, representando a Casa de Leis além dos três servidores que atuam no setor.





OBRA





Com área de 619,95 metros quadrados, a sede própria do Almoxarifado Central fica localizada na rua dos Anjos esquina com a rua São Pedro, no bairro Jardim São Francisco.





A obra contempla o salão do almoxarifado, banheiros com acessibilidade, copa para funcionários, sala administrativa, estacionamento e pátio para carga e descarga. O novo espaço possui circuito de câmeras de monitoramento.





O investimento é na ordem de R$ 651.557,51 em recursos próprios.













ASSECOM