BATAGUASSU| Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo de estagiário de Direito

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Procuradoria Jurídica abriu Processo Seletivo para estagiários de nível superior de Direito.

Entre os requisitos, os acadêmicos (as) interessados (as) devem estar cursando regularmente no mínimo o segundo semestre do curso superior de instituição de ensino reconhecida ou autorizada pelo Ministério da Educação. É vedada a participação de estudantes que estejam cursando o último semestre do curso de Direito.





As inscrições com início nesta quarta-feira, dia 20 de maio prosseguem até às 12 horas (horário de Brasília) do dia 29 de maio e devem ser feitas pessoalmente no setor de Procuradoria localizado na Prefeitura de Bataguassu (rua Dourados, 163, centro).





Os interessados devem imprimir o formulário de inscrição disponível no site da Prefeitura através deste link e entregá-lo devidamente preenchido no ato da inscrição. É preciso apresentar ainda outros documentos especificados em edital.





A bolsa mensal é de R$ 700,00, com direito a auxílio transporte de R$ 100 para carga horária de até 30 horas semanais.





A seleção será composta de avaliação do histórico escolar e entrevista pessoal que será realizada em data e local a ser definido e divulgado posteriormente em Diário Oficial.





neste link . O edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.bataguassu.ms.gov.br





PRECAUÇÃO COVID-19





Por conta da pandemia da Covid-19 e das medidas de enfrentamento tomadas pela Administração Pública, os candidatos (as) interessados (as) em se inscrever no seletivo só poderão entrar no Paço Municipal e na Procuradoria Geral do Município para a entrega de documentação com a utilização de máscara facial.











ASSECOM