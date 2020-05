Bares e restaurantes têm até sexta para participar de Festival Delivery

Inscrições para empresas são gratuitas; Iniciativa da Abrasel em parceria com o Sebrae leva gastronomia de MS para casa de clientes

Festival acontece entre os dias 5 de maio a 5 de junho, em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito ©Abrasel/MS

Bares, restaurantes, lanchonetes, até chefes de cozinha e outros pequenos negócios do setor de alimentação têm sexta-feira (08) para se inscreverem no Festival Delivery. A iniciativa inédita da Abrasel/MS, realizada em parceria com o Sebrae/MS, acontece simultaneamente em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito.





O festival leva a gastronomia regional para a casa dos clientes, que agora têm até 5 de junho para conferir os pratos das empresas participantes. Por sua vez, os negócios se comprometem com valores promocionais de 5% para pedidos via aplicativo de delivery – como Uber Eats e iFood – e 10% direto no restaurante. Assim, o evento incentiva novos meios de vendas, apoiando o comércio local.





Conforme a Abrasel, a iniciativa surgiu como uma resposta à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Temos acompanhado a crise gerada e queremos contribuir, assim, pensamos no 1º Festival Delivery, com a participação aberta a todos, uma forma de ajudarmos o setor neste momento difícil”, explica o presidente da entidade, Juliano Wertheimer.





Para o gerente da Unidade de Competitividade Empresarial do Sebrae/MS, Rodrigo Maia, o festival é uma alternativa que apoia os pequenos negócios de alimentação, um dos vários segmentos atendidos na instituição e que também enfrentam queda no faturamento.





“A vantagem para a micro e pequena empresa é chance de aumentar as vendas num momento de redução do faturamento. Com o festival, o Sebrae busca ajudar as empresas a venderem mais. Para o consumidor, também tem vantagens: ele adquire produtos com descontos válidos apenas no festival e tem a garantia de comprar de empresas que estão adotando as práticas de segurança alimentar”.





Como se inscrever





As empresas de alimentação devem preencher um formulário online disponível neste link



Podem participar do festival negócios associados e não associados da Abrasel.





ASSECOM