AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa abre 39 agências no MS neste sábado para atendimento aos beneficiários

Somente em Campo Grande serão 15 unidades abertas, entre 8h e 12h

O calendário de saques do auxílio emergencial de R$ 600 começa este sábado (30) e 39 agências da Caixa Econômica Federal devem abrir para atender os trabalhadores. O atendimento será feito das 8h às 12h. Em Campo Grande, 15 agências abrem neste sábado, confira os endereços e busque a mais próxima de casa:

Av. Afonso Pena, 3436

R. Barão Do Rio Branco, 1119

R. Treze De Maio, 2837

R. Bahia, 639

R. Quinze De Novembro, 608

Av. Dr Gunter Hans, 3602 Qd 02, Lote 5

Av. Mascarenhas De Moraes, 2470

Av. Mato Grosso, 2942

Av. Gury Marques, 1292

R. Valdez, 69

Av. Bandeirantes, 2010

Av. Tamandaré, 2957, Q 05

Av. Cel Antonino, 98

Av. Eduardo Elias Zahran, 1789

Av. Prof Luiz Alexandre De Oliveira, 1

Há agências abertas também nas cidades do interior, como Amambai (1); Anastácio (1); Aquidauana (1); Caarapó (1); Campo Grande (15); Chapadão do Sul (1); Corumbá (1); Coxim (1); Dourados (3); Fátima do Sul (1); Ivinhema (1); Jardim (1); Maracaju (1); Mundo Novo (1); Naviraí (1); Nova Andradina (1); Paranaíba (1); Ponta Porã (1); Rio Brilhante (1); São Gabriel do Oeste (1); Sidrolândia (1); Três Lagoas (2). Confira a lista completa com os endereços no link.

Saque do auxílio





Os trabalhadores que vão poder sacar auxílio são aqueles que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. Para receber, o beneficiário deve gerar um código no aplicativo ‘Caixa Tem’. É preciso lembrar que o código fica disponível por duas horas. Passado este prazo, é necessário emitir novamente.





Confira calendário de saques

30 de maio: nascidos em janeiro

1º de junho: nascidos em fevereiro

2 de junho: nascidos em março

3 de junho: nascidos em abril

4 de junho: nascidos em maio

5 de junho: nascidos em junho

6 de junho: nascidos em julho

8 de junho: nascidos em agosto

9 de junho: nascidos em setembro

10 de junho: nascidos em outubro

12 de junho: nascidos em novembro

13 de junho: nascidos em dezembro





Por:

Mylena Rocha