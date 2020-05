Após matar Graziele, ‘Hulk’ fez churrasco no quintal de casa com corpo escondido na fossa

‘Hulk’ teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

©DIVULGAÇÃO Após matar com um golpe no rosto Graziele Kelly Ferreira Gomes, 39 anos, e enterrar o corpo em uma fossa desativada no bairro Morada Verde, em Campo Grande, Edson Firmo Camargo, 39 anos, vulgo “Hulk” teria feito um churrasco na casa onde o corpo foi encontrado. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.





Em depoimento a delegada Fernanda Félix da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ele confessou que deu um golpe no rosto de Graziele e que ela já caiu no chão desmaiada, mas segundo a delegada não condiz com os ferimentos que ela tinha no corpo. Segundo o laudo do IML (Instituto de Medicina Legal) Graziela tinha fratura na coluna e vários hematomas pelo corpo.





Ainda de acordo com a delegada, ele disse que a briga com a namorada teria começado depois de ele flagrá-la com outro homem na casa, sendo que ela havia afirmado para ele no momento que iria consumir drogas no local com o homem. Ainda segundo o depoimento, ele disse não achar que a namorada estaria morta e havia contratado os outros envolvidos para retirá-la da residência, o que também é rebatido pela delegada. Logo após, o assassinato ‘Hulk’ teria contratado Yngrid Viviane Antunes por R$ 20 para fazer a limpeza da casa, que estava suja de sangue.





Yngrid teria dito em depoimento que não havia participado do crime e que não sabia que havia uma mulher morta e enterrada na casa. Mas de acordo com a delegada, logo após o corpo ser enterrado na fossa foi feita na casa um churrasco tanto que quando os policiais chegaram ao local e descobriram o corpo, as brasas da churrasqueira ainda estavam quentes. Ainda de acordo com a delegada, não havia nenhum boletim de ocorrência de violência doméstica ou medida protetiva da vítima contra Edson Firmino, que já foi levado para uma unidade prisional do Estado.





Foram presos Yngrid Viviane, Rogério de Castro Viana conhecido como ‘Alemão’ e Juciley Benitez sendo que para estes a Justiça concedeu a liberdade e para Edson Firmino foi decretada a prisão preventiva, após a sua prisão no sábado (2), no bairro Nova Lima.





Ficha criminal





Hulk tem uma extensa ficha criminal. Em outubro de 2019, foi preso por tráfico de drogas e liberado em audiência de custódia. Conforme apurado, entre as passagens constam dano, violência doméstica, furto, tráfico de drogas e lesão corporal.





O crime





Graziele foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (1°) em uma fossa desativada, de aproximadamente um metro e meio, no bairro Morada Verde. No buraco, o corpo estava enrolado em um lençol e inclusive um carrinho de mão usado para jogar a vítima também foi localizado.





A travesti afirmou aos policiais que viu Alemão e Hulk jogando o corpo na fossa de sua residência durante a madrugada. Na casa ao lado, de Hulk, onde ele morava com outra mulher, foram encontradas marcas de sangue e um pé de cabra. Essa mulher confessou que limpou marcas de sangue na residência. Hulk teria cometido o crime em sua residência, usando o pé de cabra e junto com Alemão, enterraram o corpo na fossa desativada na casa da travesti.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo