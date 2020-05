Alems aprova projeto do deputado Evander Vendramini que inclui Dia da Assembleia de Deus no Calendário de MS

Por unanimidade, o Projeto de Lei 21/2020, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) foi aprovado em segunda discussão na sessão remota da Assembleia Legislativa de hoje, 13. A proposta inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia da Assembleia de Deus, comemorado anualmente em 15 de novembro. Agora o Projeto de Lei segue para análise a aprovação do governador Reinaldo Azambuja para tornar-se lei.





Em seu argumento, o parlamentar informa que as igrejas evangélicas e seus seguidores representam 30% da população brasileira. Fundada em 1911, a Assembleia de Deus reúne diversos ministérios, como a Perus, Mato Grosso e Missões, sendo a igreja evangélica que mais cresceu no Brasil entre 2000 e 2010, passando de 8,4 milhões de membros para 12,3 milhões, conforme o IBGE.





“É uma honra ser o autor desse projeto, que enaltece o importante trabalho de edificação da fé realizado pelos evangélicos em Mato Grosso do Sul. É uma obra linda, que precisa ser exaltada e lembrada com a inclusão da data no calendário oficial”, afirmou Evander.





Por: Adriana Viana