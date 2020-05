Águas Guariroba realiza manutenção preventiva no sistema de captação de água neste domingo (17)

Para manter a qualidade no abastecimento de água de Campo Grande, a Águas Guariroba realiza neste domingo (17) a manutenção preventiva no sistema de captação do córrego Guariroba. A ação tem como objetivo a melhoria e a garantia da segurança operacional do abastecimento de água em Campo Grande. A manutenção ocorrerá à partir das 5h com término previsto às 11h, onde serão realizados testes, o monitoramento e a revisão dos sistemas de bombeamento da captação.





No decorrer do dia algumas regiões da Capital poderão sofrer oscilações no abastecimento de água, sendo elas: Jardim Noroeste, região do Tiradentes, Cachoeira, Villas Boas, Jardim Itamaracá, Coronel Antonino, Jardim Autonomista, Coophasul, Santa Luzia, Vila Nasser, Santo Amaro, Santo Antônio, Jardim Ima, Vila Taveirópolis, Damha (I,II,III,IV), Amambai e Caiçara.





A ação foi planejada para causar o menor impacto possível e a concessionária conta com seus reservatórios e sistemas de captação preparados de forma preventiva. Equipes da concessionária estarão de prontidão com caminhões pipa para atender serviços essenciais como hospitais, clínicas, escolas e presídios. A Águas Guariroba reforça para o consumo consciente de água, utilizando os reservatórios internos ou caixas d’água para atividades essenciais durante o período de manutenção.













ASSECOM