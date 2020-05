Acidente que terminou em morte envolveu três carretas

Caminhoneiro de 52 anos morreu no local do acidente e ficou com o corpo preso às ferragens

Cabine de carreta ficou totalmente destruída ©Notícia Direta

Foi identificado como Gilmar Bertoldo, 52 anos, o motorista que morreu em acidente envolvendo três carretas, na MS-295, na noite de ontem (12), na divisa entre os municípios de Tacuru e Iguatemi, próximo ao Rio Yogui.





Conforme boletim de ocorrência, o acidente envolveu três carretas, duas delas carregadas com soja. O terceiro veículo conduzido por Gilmar estava vazio. Um dos condutores de 40 anos envolvido na colisão contou que dirigia a carreta Volvo branca carregada com soja, quando o veículo começou apresentar problemas mecânicos. Ele, então, entrou em contato, via rádio, com outro companheiro de 61 anos que vinha logo atrás em uma Mercedes Bens azul informando o problema.





O condutor, então, ligou o pisca alerta e ao passar em frente à entrada da Fazenda Procomp escutou uma batida forte na traseira. Era a Scania branca conduzida por Gilmar Bertoldo que havia colidido em seu veículo. Gilmar não resistiu e morreu no local. O corpo dele ficou preso às ferragens. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e Batalhão de Polícia Militar de Trânsito. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Tacuru.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Viviane Oliveira