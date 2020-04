Único a contemplar Capital, deputado Felipe Orro destina emenda de R$ 200 mil para combate à Covid-19

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) enviou R$ 200 mil em emenda parlamentar para ajudar a Prefeitura de Campo Grande no combate ao Covid-19. A Capital apresenta o maior número de casos da doença no Estado: 55 de um total de 115 confirmações até essa terça-feira (14). Felipe é o único deputado estadual a repassar recursos à Prefeitura da Capital para essa finalidade.





“Temos acompanhado o esforço do prefeito Marquinhos Trad para controlar a doença e levar atendimento digno à população, e atendendo a um pedido dele, destinamos esses recursos que serão aplicados de forma eficiente, tenho certeza, e dessa forma fazemos nossa parte nessa importante batalha pela Saúde de nossa gente”, disse Felipe Orro.





Para o secretário Municipal de Saúde de Campo Grande, José Mauro Pinto de Castro Filho, o repasse emergencial direcionado pelo deputado será de suma importância no combate da pandemia.





“Este recurso será utilizado em diversas ações ainda não definidas, para que a gente possa estruturar nossa Rede, seja com insumos, com EPI´s (Equipamento de Proteção Pessoal), medicamentos, com equipamentos, enfim. Deixo aqui meu agradecimento ao deputado Felipe Orro”, afirmou.





Outras emendas emergenciais destinadas pelo deputado à Saúde foram liberadas neste pacote do governo e beneficiaram cidades do interior, como Caracol (R$ 40 mil), Coxim (R$ 40 mil), Chapadão do Sul (R$ 60 mil), Guia Lopes da Laguna (R$ 60 mil), Maracaju (R$ 80 mil), Nova Alvorada do Sul (R$ 60 mil), Rio Negro (R$ 60 mil) e Rochedo (R$ 60 mil). Ainda resta a liberação dos recursos para: Aquidauana (330 mil), Bela Vista (R$ 40 mil), Jardim (80 mil) e Nioaque (40 mil).





ASSECOM