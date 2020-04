TRÊS LAGOAS| Prefeitura recebe 600 cestas básicas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade no Município

Seiscentas cestas básicas foram entregues na noite desta terça-feira (28) para a Secretaria de Assistência Social, por meio do Governador Reinaldo Azambuja, representado pelo coordenador regional Jorge Martinho.





A entrega aconteceu em frente a Sanesul de Três Lagoas e foi acompanhada pela secretária de Assistência Social, Vera Helena Ansioli e o vice-prefeito, Paulo Salomão.





A aquisição de 60 mil cestas básicas do Governo do Estado serão distribuídas para os 79 municípios que foram categorizados em pequeno, médio e grande porte, sendo que Três Lagoas está classificado no último.





Segundo, Vera Helena, a entrega será feita por etapas. “Recebemos para esta primeira etapa 600 cestas básicas que já serão entregues para os seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que distribuirá entre as famílias cadastradas”, disse.





Vera esclareceu ainda que a Prefeitura de Três Lagoas sempre realizou esta ação, mas no início da Pandemia no Município, por meio do Comitê de Prevenção ao Coronavírus, o prefeito previu que seria necessário fazer estas entregas às famílias em situação de vulnerabilidade.





“Desde o início da Pandemia até agora, das 2.500 cestas adquiridas já entregamos aproximadamente 2.100 cestas para as famílias cadastradas nos CRAS da Cidade seguindo alguns critérios que são avaliados por nossas Assistentes Sociais que visitam a residência para verificar a situação”, disse.

Paulo Salomão aproveitou a oportunidade para pedir a contribuição da população e empresas com a doação de roupas e mantimentos. “As pessoas que precisam são trabalhadoras, mas neste momento estão precisando de ajuda e estamos aqui fazendo todo o possível para ajuda-las”, disse.





O coordenador do Governo do Estado, Jorge Martinho, falou da importância da ação para as Cidades do Bolsão.





“Em nome do governador Reinaldo Azambuja, gostaria de estender a solidariedade do Governo do Estado que vem somar aos esforços do prefeito e toda a sua equipe que tem trabalhado incansavelmente neste momento tão difícil que todos estamos vivemos, mas que com certeza passaremos. Três Lagoas pode contar sempre com o Governo Estadual", finalizou.





As famílias que necessitarem de ajuda podem procurar o CRAS mais próximo ou obter mais informações no site da prefeitura no www.treslagoas.ms.gov.br





