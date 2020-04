TRÊS LAGOAS| Paper Excellence doa 700 kits higiênicos para Saúde do Município

A Empresa Paper Excellence efetuou uma grande doação de kits de prevenção para os profissionais de Saúde de quatro cidades do Bolsão, incluindo Três Lagoas. Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito Angelo Guerreiro recebeu das mãos do representante da Paper Excellence, Ari Raghiant Neto, 700 kits de proteção para serem distribuídos nas unidades de saúde do Município.





São máscaras, protetores faciais e macacões impermeáveis, todos certificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que vão proteger médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de limpeza neste momento de tensão na Saúde Pública devido à pandemia COVID-19.





Acompanhado da secretária de Saúde, Angelina Zuque, e do membro do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, Cassiano Rojas Maia, o prefeito Angelo Guerreiro agradeceu a doação e salientou que “esse material chega em boa hora e será de grande importância na proteção dos nossos profissionais, uma vez que quase que diariamente estamos identificando novos casos da doença. Muito obrigado em nome de toda a população”.





A ação aconteceu em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) e o Governo do Estado, representado no ato pelo Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck. Também recebem os kits, as cidades de Água Clara, Brasilândia e Selvíria.









ASSECOM