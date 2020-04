Três Lagoas confirma primeiro caso de coronavírus no município; paciente não tem histórico de viagem

Homem de 53 anos está internado e estável, enquanto a família está em isolamento domiciliar. Informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde da cidade nesta quarta-feira (1°).

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas confirmou, na manhã desta quarta-feira (1°), o primeiro caso do novo coronavírus na cidade. O paciente é um homem, de 53 anos, morador do município e que não tem histórico de viagem. A origem do contágio não foi divulgada.





De acordo com a secretaria de saúde de Três Lagoas, o paciente está internado, mas sem necessidade de intubação e tem o quadro estável. A família dele está sob isolamento domiciliar pelas próximas duas semanas.





A Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas ainda informou que investigará os possíveis contatos que ele teve para tentar evitar o surgimento de novos casos. Outros 2 casos seguem sob investigação como suspeitos no município. O caso confirmado ainda não está contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que deve atualizar os números na tarde desta quarta. Até terça-feira, eram 48 casos de coronavírus detectados em Mato Grosso do Sul, com um óbito por covid-19 confirmado.





Por G1