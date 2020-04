Terça-feira com baixa temperatura em MS

Máxima vai para 31°C em Mato Grosso do Sul e previsão é de mais chuva em várias regiões

Prevista depois de uma frente-fria que entrou pelo Paraguai e atravessou o sul do Estado, a chuva rasgou a madrugada em cidades de Mato Grosso do Sul, a exemplo de Campo Grande, e a terça-feira (7) amanheceu com ares de outono e céu nublado.





Para hoje o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê temperaturas bem mais amenas que o calorão dos últimos dias: máxima de 31°C mínima de 19°C. Na Capital, o dia começou com o termômetro marcando os 19°C e a chuva continua em alguns bairros.





Segundo o Inmet, nesta terça uma corrente atmosférica mais quente atua sobre o oeste de Mato Grosso do Sul após passar pelo leste do Paraguai, mas se dirige ao norte e se enfraquece ao longo do dia. A previsão, segundo o Instituto, é de sol entre nuvens e pancadas de chuva nas demais regiões.





Nos outros dias da semana, mais chuva deve vir ao Estado. Na quarta-feira (8) chove na região norte de Mato Grosso do Sul em razão do calor e da umidade e no sul as temperaturas amenas desta terça devem ceder um pouco durante a tarde.





Nesta terça em Campo Grande a máxima é de 29°C e a mínima de 22°C com previsão de pancadas e trovoadas ao longo do dia. Coxim e São Gabriel do Oeste, no centro norte, têm máxima prevista de 30°C e mínima 21°C e, também, mais precipitação.





No leste, Três Lagoas, Água Clara e Santa Rita do Pardo devem registrar máxima de 31°C e mínima de 22°C e a possibilidade é de chuva em áreas isoladas. Em Corumbá a máxima atinge 30°C e a mínima 21°C com previsão de chuva no Pantanal.





Em Dourados e região, Amambai e Ponta Porã, no sul e sudoeste, há previsão de pancadas de chuva durante a manhã, mas ao longo dia o tempo fica apenas nublado, segundo o Inmet. A máxima será de 31°C e a mínima de 19°C.





Por Izabela Sanchez