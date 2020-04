Taxista desaparecido na noite de sábado é encontrado morto com tiro na cabeça

Luciano trabalhava em ponto nos altos da Avenida Mato Grosso e sumiu depois de corrida às 23h30

Perícia no local onde o corpo foi encontrado ©Paulo Francis

O taxista Luciano Barbosa Franco, 44 anos, foi encontrado morto há pouco na região do Núcleo Industrial de Campo Grande. O corpo estava em matagal, as margens da BR-262, com marca de tiro na cabeça e muito sangue no rosto. A perícia já está no local, assim como um grupo grande de taxistas que ajudava nas buscas.





Luciano trabalhava no ponto de táxi do Novotel, nos altos da avenida Mato Grosso, e estava desaparecido desde ontem. A última chamada foi para uma corridas às 23h30, no Shopping Campo Grande.

Luciano tinha 44 anos ©Reprodução Instagram

O rastreador do carro deu sinais pela última vez às 24h05. Como Luciano não deu mais notícias, ainda na madrugada, a família registrou Boletim de Ocorrência por desaparecimento, às 3h52 deste domingo.





O carro, um Virtus, foi encontrado por volta das 10h30 no Bairro Santa Emília, sem os pneus. A cerca de 15 quilômetros de distância, praticamente ao mesmo tempo, um ciclista passava pela BR-262, na altura do Núcleo Industrial, quando avistou o corpo e ligou para a polícia.





Neste momento, cerca de 30 taxistas acompanham o trabalho da perícia na BR-262. Assim que ficaram sabendo da localização do corpo, foram até lá, depois da confirmação da morte fizeram uma oração na rodovia.





O taxista José de Oliveira diz que conhecia Luciano e a família dele. "É muito triste isso que acontece e faz repensar a nossa profissão".

Taxista acompanha o trabalho da perícia ©Paulo Francis)





Nota de pesar pelo assassinato do colega Luciano Franco





É com pesar que nos da UMA (União dos Motoristas de Aplicativos) nos solidarizamos com a família enlutada do colega motorista de táxi, assim como de aplicativos, Luciano Barbosa Franco, 44 anos em virtude do bárbaro assassinato ocorrido na madrugada deste domingo (26) quando estava em curso uma corrida.





Nos da UMA nos solidarizamos com a categoria dos motoristas de táxi e nos colocamos a disposição para qualquer ação no sentido de cobrar das autoridades o esclarecimento e identificação dos culpados, assim como punição exemplar aos autores desse crime hediondo.





Motoristas que buscam o sustento da família mais uma vez estão abalados (luto).





Deus conforte a família e os amigos nesse momento de dor.





Campo Grande, MS 26 de Abril de 2020





Fernando França

Presidente da UMA









Por: Ângela Kempfer