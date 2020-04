TAQUARUSSU| Vereadores e lideranças políticas de Taquarussu filiam-se no PSD

O período da janela partidária, opção para os políticos mudarem de partido sem prejuízos ao mandato terminou dia 3 de abril de 2020.





Nas últimas semanas o ex-prefeito João Clovis Crivelli (João do Bruno) reuniu políticos e lideranças para o ato de filiação que deverão disputar a eleição de 2020 pela legenda do PSD – Partido Social Democrático, partido este liderado pelo ex-prefeito João do Bruno.





O vereador Presidente da Câmara Municipal de Taquarussu Roberto dos Santos Neves (Roberto do Zuza) - PSDB, Valmir Vieira de Oliveira (Mimita) - PSDB, Sandro Felix Melo - MDB, vereador Luciano Batista de Jesus (Careca) - PTB, Vereador Marcílio da Silva Evangelista (Marcílio da Bicicletaria) - PR, vereador Clóvis Leandro Crivelli (Pebão) – PR e o atual vice-prefeito Edson Guagliano – MDB filiaram-se no PSD - Partido Social Democrático.





Outras lideranças políticas que pretendem disputar uma vaga na Câmara Municipal de Taquarussu também filiaram-se no PSD.





De acordo com o Presidente do PSD e pré-candidato a prefeito de Taquarussu João do Bruno, o ato de filiação reforçou o grupo e fortaleceu a sigla no município. “Esse ato é muito representativo, pois conseguimos construir uma relação de confiança e colaboração entre todos os integrantes do PSD, acredito que nosso grupo confia em nosso projeto político para disputar a eleição de 2020”, destacou o pré-candidato a prefeito João do Bruno.





Por: Denise Nantes