SURTO| Mulher dirige na contramão e provoca acidente na Ceará

Teve um surto e depredou parte de seu apartamento

Caso foi registrado na Depac Centro Uma mulher de 55 anos foi levada para a delegacia de polícia de Campo Grande durante a madrugada desta segunda-feira (6) depois de provocar um acidente na Avenida Ceará, ao dirigir na contramão e invadir a pista. Ela foi flagrada só de calcinha e camiseta.





O acidente aconteceu por volta da meia noite quando um motorista seguia pela Avenida Ceará em seu veículo Fiat Stilo quando no semáforo, no cruzamento com a rua Eduardo Santos Pereira vinha a motorista em um veículo Citroen invadindo a pista batendo na lateral do outro carro.





Em seguida, ela fugiu sendo perseguida pelo filho do motorista que estava com um carro logo atrás. Ele conseguiu abordar a mulher e retirar as chaves do contato chamando a polícia. Quando os policiais chegaram encontraram a motorista só de calcinha e camiseta. Foi feito teste do bafômetro dando resultado como negativo.





Ela foi levada até seu apartamento, que fica próximo para se vestir e um vizinho contou aos policiais que a mulher teria tido um surto e quebrado parte de seu apartamento. Ela resistiu em ir para a delegacia, mas foi conduzida pelos militares.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo