Sikêra Jr. tem quadro grave de coronavírus

O estado de saúde do apresentador Sikêra Jr. sofreu um agravamento substancial e preocupa os médicos. De acordo com a imprensa de Manaus, onde o jornalista vive, ele apresenta um quadro clínico preocupante.





Sikêra comanda a atração “Alerta Nacional”, exibido pela RedeTV! e foi afastado do trabalho após passar mal ao vivo. A atração tem alcançado os melhores resultados da emissora no momento, o que deixou o apresentador em evidência no cenário nacional.





Sikêra Jr. ficou conhecido por suas opiniões polêmicas. Inclusive, ele era contra o isolamento social e defendeu por diversas vezes em seu programa que as pessoas deveriam retornar ao trabalho.





Fonte: MSN

Por: SHAYANE MEDINA