Sidrolandense de 37 anos recebe coração de estudante que teve morte encefálica

O procedimento só foi possível graças à generosidade da família do doador.

Após quatro anos de espera por um transplante, Emerson Jaime de Lima, sidrolandense de 37 anos, recebeu neste domingo o coração do jovem Leonardo de Lima, de 21 anos, estudante de agronomia que morreu no fim de semana vítima de acidente de trânsito numa estrada rural em Chapadão do Sul.





Emerson, aposentado por invalidez desde 2016, teve um grave complicação cardíaca que o impediu de continuar trabalhando como operador de máquinas agrícolas.





Emerson foi o primeiro paciente a ser submetido a um transplante de coração neste ano da Santa Casa de Campo Grande. Com autorização da família, além do coração do estudante, fígado, rins e córneas do jovem foram captados para transplante. A ação envolveu vários profissionais do hospital e de outro Estado para que o coração, fígado, rins e córneas do paciente pudessem ser captados e depois transplantados.





O fígado doado foi captado e levado pela equipe de Brasília para ser implantado em um paciente que esperava há anos pelo transplante.





As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos do Hospital para análise e, posteriormente, serem transplantadas.





Os dois rins permaneceram no hospital, sendo que o primeiro foi transplantado durante a tarde em um paciente de 41 anos morador da Capital e o segundo rim, será implantado no período noturno em um paciente de 36 anos morador de Miranda. Pelo menos trinta profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, estiveram mobilizados em três salas cirúrgicas.

