Sexta-feira com máxima de 32°C e Inmet prevê madrugadas frias e dias quentes no fim de semana

Nesta sexta frio já começa a ir embora de Mato Grosso do Sul e temperaturas devem subir na próxima semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 32°C para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (17), sinal de que as temperaturas já estão subindo e que o invernico vai indo embora do estado.





Nesta sexta e também no final de semana, as temperaturas começam a subir, mas devem representar maior elevação na próxima semana. Hoje o clima deve ficar ensolarado durante o dia em todo o estado e a região norte tem previsão de chuvas. Só as madrugadas permanecem com temperatura baixa, diz Inmet.





Hoje Campo Grande registra máxima de 28°C e mínima de 13°C, segundo Inmet. São Gabriel do Oeste e Coxim, na região norte, terão máxima de 30°C e mínima 12°C, assim como Três Lagoas e Santa Rita do Pardo, na região leste.





Aquidauana, Miranda e Corumbá ficam entre a máxima de 32°C e a mínima de 12°C. No sul e sudoeste, Dourados, Caarapó, Amambai, Iguatemi e Ponta Porã registram máxima de 28°C e mínima de 8°C.





Por Izabela Sanchez