Segunda-feira começa com máxima de 36°C e perigo de tempestades em MS

Dois alertas foram emitidos pelo Inmet para todo o Estado e chuva é trazida por frente-fria que vem do Paraguai

Os dias de calorão e tempo seco devem ser interrompidos por início de semana chuvoso, afirma o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Com máxima de 36°C prevista para Mato Grosso do Sul, a segunda-feira (6) tem forte possibilidade de chuva, especialmente no sul.





Com isso, o Inmet emitiu dois alertas para tempestades intensas, um de perigo e outro de perigo potencial, o primeiro para 60 municípios, incluindo Campo Grande, e outro para 27 cidades. Conforme o Instituto, calor e umidade convergem do sul da Bolívia para o Paraguai, encontram uma frente-fria, e entram em Mato Grosso do Sul pelo sul do Estado.





Esta frente-fria, diz o Inmet, vai provocar fortes pancadas de chuva, e nas demais áreas do Estado o sol compete com a nebulosidade e as tardes serão marcadas pela água. Na terça (7), o Estado estará sob influência de umidade que deixa o tempo ainda mais nublado, diz o Inmet, com pancadas e trovoadas isoladas.





Na quarta-feira (8), o Inmet afirma que a chuva se concentra na região norte de Mato Grosso do Sul, já que no sul a retaguarda da frente-fria recebe a chegada uma camada de alta pressão, provocando a volta do tempo seco e das temperaturas mais elevadas, que continuam a subir na quinta-feira (9).





Baixa umidade – O Inmet destaca que a proximidade do final da semana, na quinta-feira, terá baixa umidade nas regiões sul, sudoeste e centro-leste. Em Maracaju, por exemplo, a umidade fica próxima de 25%.





Temperaturas nesta segunda – A previsão é de pancadas de chuva em todo o Estado, conforme o Inmet. Em Campo Grande a máxima fica em 31°C com mínima de 23°C. Coxim e Pedro Gomes, no norte, registram máxima de 32°C e mínima de 22°C.





Três Lagoas e Água Clara, na região leste, terão máxima de 36°C e mínima de 25°C. No Pantanal, Aquidauana, Miranda e Corumbá devem registrar temperaturas entre a máxima de 34°C e mínima de 25. Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã, no sul e sudoeste, registram máxima de 31°C e mínima de 22°C.





Por Izabela Sanchez