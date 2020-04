Segunda-feira com máxima de 35°C e Inmet prevê mais névoa seca em MS

Umidade baixa castiga o estado, aliada a altas temperaturas e poeira, sem previsão de chuva

©REPRODUÇÃO A segunda-feira (27) terá temperatura máxima de 35°C em Mato Grosso do Sul e a semana começa com mais previsão de névoa seca, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Entre as altas temperaturas e a baixa umidade, sem previsão de chuva, a estiagem castiga o estado.





Segundo o Inmet, os ventos do nordeste e norte promovem o tempo seco com o sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. Só as manhãs permanecem amenas. Nebulosidade e umidade só aumentam um pouco a partir de quarta-feira (29).





Campo Grande registra máxima de 31°C e mínima de 19°C nesta segunda. No leste, Água Clara e Três Lagoas terão máxima de 34°C e mínima de 18°C. São Gabriel do Oeste e Rio Verde do Mato Grosso têm máxima de 32°C e mínima de 17°C. Em Miranda e Corumbá a máxima é de 35°C e a mínima de 20°C. Em Dourados e Ponta Porã a máxima será de 35°C e a mínima de 17°C.





Por Izabela Sanchez