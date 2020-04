Sábado amanhece fresco, mas previsão é de sol com máxima de 33ºC

Estado de alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar à tarde que poderão variar entre 20% a 90%

O dia amanheceu fresquinho em Campo Grande, mas previsão para o decorrer deste sábado (18) em Mato Grosso do Sul é de sol com períodos nublado. Há possibilidade de chuva isolada em algumas cidades. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 13°C (no início da manhã) a 33°C (durante o dia). Estado de alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde que poderão variar entre 20% a 90%.





Na Capital, dia claro a parcialmente nublado com máxima de 30ºC e umidade relativa do ar entre 70% a 35%. Em Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante e Coxim, as máximas serão de 28ºC, em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Chapadão do Sul 30ºC, em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Rochedo 31ºC, em Corumbá, Porto Murtinho e Ladário 33ºC.





Nos próximos dias, o tempo deve ficar ensolarado com poucas nuvens na maior parte do Estado. Ainda podem ser observadas chuvas isoladas no norte (nas regiões de Sonora, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste). As temperaturas baixas vão aumentando no decorrer da semana. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos).





Por Viviane Oliveira