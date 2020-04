Republicanos fortalece base no estado e consolida pré-candidatura de Wilton Acosta a prefeitura de Campo Grande

©DIVULGAÇÃO

Com o fim da janela partidária, o partido Republicamos fortaleceu a base no estado e consolidou a pré-candidatura de Wilton Acosta a prefeitura de Campo Grande.





Wilton teve suas primeiras ações em políticas públicas ainda enquanto jovem, quando encabeçou o movimento estudantil na luta pelo passe estudantil, eleições diretas para diretores e outras. Entre tantas participações, outra que vale ressaltar foi a diretoria da FUNTRAB. Com a qual elevou o estado ao 2º lugar no ranking da geração de empregos, capacitou mais de 2 mil trabalhadores e ainda liberou mais de 1 milhões de reais em crédito para microempreendedores.





Além do forte nome de Acosta para a capital, o partido que recentemente recebeu dois filhos do presidente Bolsonaro e uma de suas noras, se fortalece no interior. Nomes foram levantados em pré-candidaturas nas maiores cidades do estado, entre elas, Dourados, Sidrolândia, Jardim e outras.





O Republicamos vem crescendo no país e no Mato Grosso do Sul não poderia ser diferente. De acordo com dados levantados pelo partido, atualmente são 2 senadores, 32 deputados federais, 42 estaduais, 106 prefeitos e 1606 vereadores no Brasil.





