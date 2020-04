Quinta-feira terá máxima de 37°C e umidade abaixo de 30% em MS

Calorão continua sem previsão de chuva e deve aumentar até domingo, mesmo com manhãs mais amenas

Nem as manhãs mais amenas de outono aplacam o calor que chega antes do meio dia e se intensifica durante as tardes em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira (23), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima será de 37°C.