Quinta-feira com máxima que alcança 38°C em MS

Calor e tempo seco se estendem em todo o Estado, mas no sul chances são maiores de chuva, diz Inmet

O sol ainda predomina com temperaturas altas e tempo seco em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (2), com temperatura máxima prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em 38°C. Segundo o Inmet, os dias seguem com calor elevado e na região sul, aumentam as condições para a chuva.





Nem a frente-fria prevista para atuar em Mato Grosso do Sul a partir de amanhã (3), representa muita mudança. Conforme o Inmet, entre sexta e domingo (5), a queda das temperaturas é apenas “ligeira”.





Campo Grande terá máxima de 33°C e mínima de 23°C nesta quinta. Em Coxim e Pedro Gomes, na região norte, os termômetros ficam entre a máxima de 37°C e a mínima de 23°C. Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara registram, segundo Inmet, máxima de 37°C e mínima de 22°C.





Na região sul, Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã têm máxima prevista em 34°C e mínima de 21°C. Miranda e Corumbá ficam com temperatura máxima de 37°C e mínima de 24°C.





Por Izabela Sanchez