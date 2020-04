Quarta-feira terá máxima de 31ºC

Frente fria se instala na região norte nesta quarta e temperaturas caem até a ponta leste de Mato Grosso do Sul

Invernico traz friozinho, mas quarta-feira tem máxima de 31 graus prevista

A frente fria que chegou no sul e sudoeste na segunda se instala nesta quarta-feira (15) no norte de Mato Grosso do Sul. O invernico pelo qual passa o estado nesta semana derrubou as temperaturas ainda mais no início desta manhã. Em Mato Grosso do Sul as temperaturas ficam entre a máxima de 31°C e a mínima de 12°C.





O dia amanheceu abaixo dos 15°C em Campo Grande e os termômetros na região central chegaram a registrar 13°C antes das 6h. Hoje também há previsão de chuva e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) inclusive emitiu alerta na terça-feira sobre fortes chuvas com granizo.





Com a frente fria instalada no norte, o dia será nublado e com pancadas nesta região. Nas regiões sudeste, no Vale do Ivinhema, Serra de Maracaju até a ponta leste de Mato Grosso do Sul, a massa de ar frio vai derrubar temperaturas e instalar dia frio com poucas nuvens e umidade abaixo de 20%, segundo o Inmet.





Temperaturas – Campo Grande registra máxima de apenas 25°C nesta quarta com mínima que caiu para 16°C. São Gabriel do Oeste e Coxim ficam entre a máxima de 28°C e a mínima de 22°C. No leste, Três Lagoas e Água Clara registram máxima de 25°C e mínima de 20°C. Corumbá também registra temperaturas baixas: máxima de 25°C e mínima de 20°C.





No sul e sudoeste, Dourados e região, Amambai, Iguatemi e Ponta Porã ficam entre a máxima de 24°C e a mínima de 12°C.





Por Izabela Sanchez