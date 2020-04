Proibição de cartão de crédito: como ele pode influenciar os jogadores de caça-níqueis

A Comissão de jogos de azar do Reino Unido declarou proibir o uso de cartões de crédito para apostar. A proibição, que começa em 14 de abril, segue a revisão do jogo online pela comissão e a revisão das máquinas de jogo e medidas de responsabilidade social do governo - confira www.megareel.com/all-games





Estatísticas de jogos de azar no Reino Unido





É relatado que 24 milhões de adultos no Reino Unido jogam, com 10,5 milhões daqueles sendo jogadores online. O UK Finance estima que 800.000 desses jogadores usam cartões de crédito.





A investigação da Comissão revela que 22% dos jogadores online que utilizam cartões de crédito para jogar são jogadores problemáticos. Alguns deles estão em risco de dano.





A proibição afetará sites de apostas terrestres e online, com exceção de loterias não remotas. Isso é para oferecer proteção extra às pessoas vulneráveis ​​que apostam com dinheiro que não têm.





Como o Ban influenciará os jogadores de slot?





Realisticamente falando, a nova legislação deve percorrer um longo caminho para abordar a questão do problema do jogo. A porcentagem de jogadores com problemas é menor em comparação com a de jogadores seguros.





Evitar que pessoas vulneráveis ​​acumulem enormes dívidas com cartões de crédito é, sem dúvida, um grande passo na direção certa. No entanto, não é aquele que terá um enorme impacto nos lucros obtidos pelos operadores de cassino a longo prazo.





Isso também não terá nenhum efeito sobre os jogadores, pois há outras formas de pagamento permitidas. Os jogadores ainda podem usar outros métodos de pagamento, incluindo carteiras eletrônicas e outros de fácil acesso. Isso é contanto que os fundos não venham de um cartão de crédito.





Os operadores de jogos de azar também são obrigados a se registrar no esquema de auto-exclusão GamStop até o final de março de 2020. A indústria de jogos de azar está mostrando algum movimento positivo no sentido de resolver problemas de jogos de azar.





Como essas mudanças afetarão os jogadores problemáticos?





Para jogadores problemáticos, as novas regras colocarão muitas barreiras ao apostar online. Eles serão limitados quanto podem fazer em termos de apostas e também por quanto tempo.





Outras medidas propostas para prevenir o vício em jogos de azar





O passo da Comissão de jogos de azar para proibir o uso de cartões de crédito para jogar é nobre. E o mesmo acontece com o registro de operadores de jogos no GamStop. No entanto, outras organizações e partes interessadas acham que isso não é suficiente. Embora seja um passo na direção certa, há outras coisas que podem ser feitas. Uma proposta era que a Comissão visasse os sistemas VIP. Isso foi de acordo com Eytan Alexander, diretor administrativo da UKAT. Ele argumentou que esses esquemas recompensam os apostadores com incentivos ao estilo de vida de celebridades por suas apostas altas e constantes. Isso poderia incentivar os apostadores mais jovens e com maior risco a jogar em excesso em uma tentativa de alcançar o status VIP.





Conclusão





A proibição do uso de cartões de crédito no jogo não afetará muito a indústria do jogo. Embora isso limite o problema dos jogadores, o restante da população não será afetado. Os jogadores de caça-níqueis responsáveis ​​continuarão jogando como de costume, pois existem outros métodos de pagamento oferecidos.