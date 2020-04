Polícia encontra rodas e pneus retirados de carro de taxista morto por trio em Campo Grande

Duas mulheres e um adolescente participaram de crime

Pneus estavam em matagal, no Rita Vieira ©Dayene Paz

A Polícia Civil encontrou as rodas e os pneus retirados do carro do taxista Luciano Barbosa, 46 anos, que foi morto por um trio na noite do último sábado (25), em Campo Grande. Os objetos estavam em um matagal no bairro Rita Vieira. Entre os acusados de participação no crime está um adolescente de 17 anos, com diversas passagens pela polícia.





Investigadores da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) estiveram no local na tarde desta terça-feira (28) e realizaram os trabalhos de praxe. Rodas e pneus estavam intactos, abandonados no local, uma área de mata, que faz divisa com o Jardim Itamaracá. Os objetos foram apreendidos e levados para a delegacia.





O trio agiu de maneira cruel e visava vender o veículo, segundo a polícia. Eles repassariam o carro do taxista para um homem, que venderia em Sidrolândia por R$ 12 mil. Após matar Luciano, os envolvidos desovaram o corpo no Indubrasil e levaram o carro, primeiro para o bairro Guanandi, em seguida para o Santa Emília. Lá, foram retiradas as rodas e pneus.





Prisão





A polícia prendeu duas mulheres de 19 e 21 anos que participaram do crime. A Justiça já determinou prisão preventiva para elas. O adolescente de 17 anos, que atirou na cabeça do taxista, será encaminhado para uma Unei (Unidade Educacional de Internação). Os três moravam juntos em uma casa no Jardim São Lourenço, onde foram encontrados pelos investigadores, com apoio de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, nesta segunda-feira (27).





Após apreendido, o adolescente não se demonstrou arrependido quando prestou depoimento à polícia. Ele contou que fez a vítima ajoelhar no matagal e atirou. O menor de idade já havia deixado a Unei em março deste ano depois de ser apreendido em um sequestro do qual participou em janeiro.





Plano de roubo





O garoto teria decidido cometer o crime junto da jovem de 21 anos depois da dupla sair de uma festa. A namorada dele, de 19 anos, teria solicitado a corrida por meio de aplicativo usando uma conta de um ex-namorado, que não tem envolvimento no crime.





O adolescente teria entrado em contato com o irmão que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande para pegar o contato de um homem identificado como ‘Paraguaio’ para poder levar o carro até Sidrolândia. O veículo seria entregue na cidade por R$ 12 mil. O trajeto da corrida até a morte de Luciano durou 18 minutos, e quando anunciado o assalto o garoto teria feiro o disparo contra o taxista.





O carro foi abandonado primeiro no bairro Guanandi, depois levado por uma outra pessoa que ainda não foi identificada para o Santa Emília. O corpo de Luciano foi desovado no Indubrasil e a arma usada foi encontrada na casa onde os três acusados moravam.





Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz