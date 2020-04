PARAÍSO DAS ÁGUAS| Vereador Anísio Andrade é o nome escolhido a pré-candidato a prefeito no Município

©DIVULGAÇÃO O vereador Aniso Andrade (DEM), será o pré-candidato a prefeito pelo grupo da situação e dos vereadores da cidade de Paraíso das Águas.





A definição do nome de Anísio Andrade, foi por meio de consulta pública. O nome do vereador recebeu o apoio dos 8 vereadores e do prefeito Ivan Xixi.





A partir de agora segue as negociações para definir o nome do vice da chapa.





Anísio Andrade já foi presidente do Legislativo por duas vezes é filho de família tradicional da cidade e tem respaldo político e administrativo na política local pela sua seriedade.





O prefeito Ivan Xixi, afirmou que o nome de Anísio está qualificado para dar continuidade no trabalho já realizado até agora. Lembrou o prefeito que o apoio dos demais vereadores foi essencial para a escolha do pré-candidato a prefeito.







