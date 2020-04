PANDEMIA| Três Lagoas tem terceiro caso de Covid-19 confirmado

Mais um caso de Coronavírus foi confirmado na manhã deste domingo (5) em Três Lagoas. O terceiro infectado pelo vírus é uma mulher de 80 anos, sem histórico de viagem. Já o óbito de um homem de 60 anos que foi notificado como suspeito de COVID-19 foi descartado.





As duas mulheres que tiveram resultados positivos para COVID-19 estão em isolamento, assim como as famílias, para evitar a propagação do vírus.





No Boletim Epidemiológico, dos 16 casos notificados como suspeitos, todos tiveram resultados. Desta forma, Três Lagoas possui 16 casos notificados, sendo 13 descartados e 3 positivos.





ASSECOM