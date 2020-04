PANDEMIA| Sobe para 100 número de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul

37 pessoas deixaram quarentena sem sintomas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul confirmou mais três casos de Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus –, chegando a marca de 100 pacientes contaminados. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (11).





Com a forma de contágio sendo investigada, uma idosa de 75 anos está internada em Paranaíba. Em Campo Grande, um mulher de 48 anos que esteve no Rio de Janeiro e já entrou em isolamento domiciliar e um homem de 32 anos que entrou em contato com um paciente são os outros dois confirmados. Duas mortes já foram notificadas em Batayporã.





Desses 100 casos, 14 estão internados, 37 cumprem isolamento domiciliar e 37 deixaram a quarentena após não apresentarem mais sintomas, estando “curados”. Outros dez receberam alta hospitalar.





TRANSMISSÃO





Durante vídeo transmitido ao vivo na rede social Facebook, a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone afirmou que a curva está ascendente, em relação a velocidade de contágios do vírus. "O isolamento é fundamental para aumentar os casos ainda e não esgotar o sistema de saúde", disse a secretária.





Christine alegou também que a secretaria está acompanhando uma tendência nacional no Estado. "É a interiorização dos casos, indo além das grandes cidades. Todos os municípios, incluindo os que não têm casos, devem seguir as recomendações das autoridades da saúde", alertou.





O secretário Geraldo Resende complementou declarando que seis mil testes rápidos vieram do Ministério da Saúde. "Falavam em 7.047, mas vamos cobrar o restante", declarou, por esse motivo, cada cidade do Estado receberá menos uma caixa.





Sobre o sistema de drive-thru que está instalado no Quartel Central dos Bombeiros, na Rua 14 de Julho com a 7 de Setembro, e que começará a atender na próxima segunda-feira (13), o secretário explicou que pacientes que apresentarem síndrome gripal como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou falta de ar, poderão marcar atendimento por meio do telefone 3311-6262. Após agendar data e hora, o paciente deverá ir sozinho ou com apenas um acompanhante de carro até o Drive-Thru Covid-19.





Após chegar no local, o motorista deverá apresentar o documento com foto, mas com as janelas do veículo fechadas. Abrindo apenas para realizar a coleta da secreção nasal. O resultado do exame chegará para o paciente por meio de mensagem de celular e, caso for positivo para o vírus, uma equipe de saúde irá acompanhar o paciente.





Fonte: CE

Por: Adriel Mattos, Izabela Jornada