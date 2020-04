PANDEMIA| MS tem um caso de Covid-19 a cada 80 minutos e doença atinge 20 cidades

Autoridades atribuem crescimento de 12,6 em apenas um dia a desrespeito ao isolamento social

Boletim da Covid-19 foi divulgado esta manhã

Em 24 horas, a pandemia de novo coronavírus avançou 12,6% em Mato Grosso do Sul. Boletim divulgado nesta manhã indica que, de sexta-feira para sábado foram 18 novos casos.





Isso quer dizer uma confirmação nova a cada 80 minutos, totalizando, 161 registros da Covid-19 no Estado. Do total de casos surgidos ontem, 10 são em Campo Grande, que agora totaliza





Ao todo, são 1183 casos notificados desde 14 de março, quando foi o primeiro registro. Desses, 50 ainda estão investigação, 951 foram descartados e 21 excluídos. O número de mortes seguem em 5. A doença, como informado, está em 20 cidades.





Mais três municípios foram acrescentados ao mapa da covid-19: Paraíso das Águas, Selvíria e Ladário, em regiões distintas geograficamente.





“São números expressivos”, taxou o secretário de Saúde, Geraldo Rezende.





Pessoas não ficam em casa - “Quanto menor a adesão, menor o número de pessoas em casa, maior é o número de casos”, analisou o secretário, ao relacionar a evolução da doença ao baixo nível de isolamento social no Estado.





Segundo ele, Mato Grosso do Sul voltou a ocupar último lugar no dia de ontem no País no ranking de pessoas que ficam em suas casas, como é recomendado.





“Mostra que população, infelizmente, não faz adesão ás recomendações da SES e do MS e das autoridades sanitárias do nosso país, baseado nas evidências científicas”, lamentou.





Por Marta Ferreira e Silvia Frias