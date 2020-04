PANDEMIA| MS tem mais dois óbitos por coronavírus e saúde confirma morte de douradense no Tocantins

Na manhã desta segunda-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou o boletim epidemiológico do coronavírus, confirmando o primeiro óbito de um caminhoneiro de 56 anos, morador de Dourados, morreu no sábado (25), em Araguaína (TO).





Ele estava internado há vários dias em Tocantinópolis (TO) e foi transferido para o Hospital Regional de Araguaína após complicações no quadro de saúde. Consta no boletim que não há relatos de comorbidades.





Também foi confirmado o óbito de uma idosa de 76 anos, de Paranaíba, que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Até o momento, no Estado foram registrados nove óbitos por coronavírus.





Em Mato Grosso do Sul foram confirmados 238 casos de Covid-19, desses, 91 estão em isolamento domiciliar.





Há 14 pacientes hospitalizados pela infecção do Sars-CoV-2 no Estado, sendo seis em leitos públicos, desses, apenas um está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros oito estão em leitos privados, três deles em UTI.





Em MS, há 2.249 notificações de coronavírus, enquanto 1.972 foram descartados e 21 excluídos. Ainda há 18 casos em investigação, sendo Amambai (1), Antônio João (1), Aquidauana (1), Campo Grande (1), Cassilândia (1), Chapadão do Sul (1), Douradina (1), Japorã (1), Naviraí (5), Nova Andradina (1), Ponta Porã (2), São Gabriel do Oeste (1) e Três Lagoas (1).





No Estado, agora são nove pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.