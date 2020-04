PANDEMIA| MS tem 161 contaminados, dos quais 64 fora da quarentena

MS tem 64 pessoas fora da quarentena

Boletim epidemiológico divulgado hoje (18) pela secretária de Saúde sendo transmitido ao vivo pelo Facebook divulga que Mato Grosso do Sul já tem 64 casos de Covid-19 que finalizaram quarentena ou 40%.





Mato Grosso do Sul tem dezoito novos casos de Covid-19 confirmados de ontem para hoje, sendo 14 concentrados em Campo Grande e os demais espalhados em diversos, municípios do estado. Já foram descartados 951 ou 80,4% e tem 1.183 caos notificados.





Outros 56 estão em isolamento domiciliar e 22 estão internados, sendo 11 em leitos públicos (04 em UTI) e 11 em hospitais particulares (6 em UTI). Até o momento foram registradas cinco mortes pelo novo coronavírus como causa confirmada.





Três Lagoas é a cidade do interior do estado com maior número de infectados e tem dezesseis casos confirmados da Covid-19, sendo que de ontem para hoje nenhum novo caso registrado.





O município, localizado a 338 quilômetros de Campo Grande, ocupa a posição de segundo maior município em contaminação desde o dia (13) quando ultrapassou Nova Andradina, que ocupa atualmente o quarto maior número em Mato Grosso do Sul. O terceiro maior município, Dourados com 11 casos.





Pelo sistema de drivre-thru já foram testados 214 pessoas, sendo que 8 testaram positivo e 206 negativos.





O primeiro e último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde quando ainda era chefiado pelo ex-ministro Henrique Mandetta contabilizava 14.026 pacientes curados em todo o Brasil. Esse boletim foi divulgado na terça feira dia (14).





Brasil





Boletim atualizado hoje pelo Ministério do Saúde divulga que os números de casos confirmados no Brasil chega a 36.599, sendo 2.347 óbitos e letalidade em 6,4%





Confira no link todos os números NESTE LINK