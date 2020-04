PANDEMIA| Brasil tem 2.906 mortes e 45.757 casos de coronavírus, diz ministério

Foram 165 mortes a mais em comparação com a terça-feira (21).

Balanço da pasta também aponta um total de 45.757 casos confirmados da doença

O Brasil registrou 165 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (22). No total, são 2.906 óbitos pela Covid-19 no país.





No dia anterior havia 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados da doença.





O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.





