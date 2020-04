PANDEMIA| Brasil registra recorde de 383 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19

Total de óbitos provocados pelo novo coronavírus passou de 2,8 mil no País





O Brasil registrou nas últimas 24 horas 383 mortes por covid-19, de acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos provocados pela doença chegou 2.845.





O número de pessoas contaminadas com o novo coronavírus passou de 38.654 para 40.581.





Os Estados com mais mortes confirmadas são São Paulo (1.307), Rio de Janeiro (422), Pernambuco (234), Ceará (198) e Amazonas (185).





Em Mato Grosso do Sul, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), confirmou até esta segunda-feira 171 casos confirmados da doença. Somente em Campo Grande são 89 pessoas contaminadas.





A Capital registrou dois óbitos, mesmo número de Batayporã. Também há uma morte em Três Lagoas. A SES investiga outros 37 casos, enquanto 70 pessoas já apresentaram recuperação da doença.



Veja dados por UF e região:



Brasil



Casos: 40.581



Óbitos: 2.845 (7%)





Fonte: Ministério da Saúde



Região Norte



Casos: 4.109 (10,1%)



Óbitos: 249 (6,1%)



ACRE



Casos: 176



Óbitos: 8



AMAZONAS



Casos: 2.160



Óbitos: 185



AMAPÁ



Casos: 433



Óbitos: 13



PARÁ



Casos: 902



Óbitos: 35



RONDÔNIA



Casos: 160



Óbitos: 4



RORAIMA



Casos: 244



Óbitos: 3



TOCANTINS



Casos: 34



Óbitos: 1



Nordeste



Casos: 10.088 (24,9%)



Óbitos: 626 (6,2%)



ALAGOAS



Casos: 171



Óbitos: 18



BAHIA



Casos: 1.341



Óbitos: 46



CEARÁ



Casos: 3.482



Óbitos: 198



MARANHÃO



Casos: 1.320



Óbitos: 54



PARAÍBA



Casos: 245



Óbitos: 32



PERNAMBUCO



Casos: 2.690



Óbitos: 234



PIAUÍ



Casos: 158



Óbitos: 12



RIO GRANDE DO NORTE



Casos: 595



Óbitos: 27



SERGIPE



Casos: 86



Óbitos: 5



Sudeste



Casos: 21.836 (53,8%)



Óbitos: 1.533 (8,3%)



ESPÍRITO SANTO



Casos: 1.168



Óbitos: 33



MINAS GERAIS



Casos: 1.189



Óbitos: 41



RIO DE JANEIRO



Casos: 4.899



Óbitos: 422



SÃO PAULO



Casos: 14.580



Óbitos: 1.037



Centro-Oeste



Casos: 1.627 (4%)



Óbitos: 54 (3,3%)



DISTRITO FEDERAL



Casos: 872



Óbitos: 24



GOIÁS



Casos: 403



Óbitos: 19



MATO GROSSO DO SUL



Casos: 171



Óbitos: 5



MATO GROSSO



Casos: 181



Óbitos: 6



Sul



Casos: 2.921 (7,2%)



Óbitos: 113 (3,9%)



PARANÁ



Casos: 1.007



Óbitos: 51



RIO GRANDE DO SUL



Casos: 889



Óbitos: 27



SANTA CATARINA



Casos: 1.025



Óbitos: 35





Por Gabriel Neris